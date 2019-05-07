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Redmi Raphael ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 07.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Redmi, uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Nitekim son dönemde Redmi’nin amiral gemisi modeli ile ilgili daha fazla detay görmeye başladık.

Redmi Raphael ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Son sızdırılan bilgilere göre Redmi’nin yeni amiral gemisi modeli Raphael kod ismini taşıyor. Redmi Raphael’in kutudan ilk çıktığında MIUI 10 arayüzüyle çalışacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Redmi Raphael ile ilgili önemli bir sızıntı gerçekleşmiş ve telefonun Mi 9 ile aynı teknik özelliklere sahip olacağı iddia edilmişti.
Nitekim Redmi’nin, Xaiomi’nin yan kuruluşlarından biri olduğunu hesaba kattığımızda bu iddia kulağa hayli mantıklı geliyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün sızdırılan yeni bir raporda ise yeni Redmi modelinin dahili depolama alanı netlik kazanmış oldu. Bu rapora göre Redmi’nin yeni amiral gemisi modeli minimum 256GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Günümüzde orta segment modeller için tercih edilen başlangıç depolama alanı 64GB’ken, üst segment modellerde ise 128GB. Dolayısıyla yeni Redmi modeli için tercih edilen 256GB’lık depolama miktarının hayli makul olduğunu söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Redmi akıllı telefon

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