Reel sektörden destek çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, korona virüs salgının ticari faaliyetler üzerinde neden olduğu baskı nedeniyle üyelerinden aldığı geri bildirimleri yetkililere ileterek çözüm bulmaya çalışıyor.

Daha önce birçok konuda gerek TOBB ile birlikte gerekse yerel düzeyde girişimlerde bulunduklarını söyleyen Başkan Yıldırım, korona virüs ile mücadele sürecinde zor durumda olan işletmelere reaktif ceza bedelinin tahakkuk edilmemesi, YEKDEM’in mücbir sebep sayılması ve vakıfların kira almaması gibi konularda destek çağrısında bulundu.

Ceza bedeli tahakkuk edilmesin

Bu sürecin fikir birliği ile güç birliği ile atlatılabileceğini dile getiren Yıldırım, GTO’nun tüm paydaşları ile istişare yaptığını ve ortak ses olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Bu bağlamda Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ile yaptıkları istişare neticesinde Reaktif Ceza Bedellerinin işletmeler üzerindeki maliyet için önlem alınması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı. Ceza bedelin tahakkuk edilmemesi gerektiğini anlatan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Salgın sebebiyle birçok ticari abonenin işletmesini kapatmak ya da kapasitesini düşürmek zorunda kaldı. Ama işletmelerin reaktif cezaya girecekleri konusunda endişelerimiz bulunmakta. Orta Gerilim aboneliklerinde yani orta ve büyük ölçekli işletmeler hassas kompanzasyon sistemi yaptıramamışsa, elektrik dağıtım firmaları ile imzaladıkları elektrik kullanım sözleşmesi kapsamındaki reaktif limitini aşabilir. İşletmeler kapalı olduğundan olayın farkına varılamama ve yüksek reaktif cezaya girmeleri söz konusu olabilir. Elektrik Mühendisleri Odası ve Ticaret Odası olarak cezaya girecek olan işletmelerin içinde bulunduğumuz olağanüstü durumdan etkilenmemesi için kısıtlamalar kalkıncaya kadar reaktif cezanın tahakkuk ettirilmemesini öneriyoruz" dedi.