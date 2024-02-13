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Refüje çarpan otomobil ters döndü

İHA İHA
13.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Karabük’te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin ters dönmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda meydana geldi. Erdem E. idaresindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, refüje çarparak ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

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