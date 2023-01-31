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  4. Refüje çarpıp takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Refüje çarpıp takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

31.01.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce aracıyla takla attı ardından aracı yandı. Meydana gelen kazada itfaiye ekipleri seferber olurken 1 kişi yaralandı.

Refüje çarpıp takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Kaza, ilçenin Saltukova beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filyos istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S.A.’nın kullandığı henüz plakası bilinmeyen otomobil, hareket halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. O esnada motor kısmından alevler yükseldi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede intikal eden Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sürücüyü araçtan çıkarıp yangını söndürme çalıştı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaparak aracın patlamasına engel oldu. Sürücü S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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