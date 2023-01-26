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REGAİP KANDİLİ NAMAZI: Regaip Kandili gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kandil namazı ne zaman kılınır?

26.01.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Regaip Kandili namazı her yıl kandil gününde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar heyecanla kandil ibadetlerini yerine getiriyorlar. Peki, Regaip Kandili gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kandil namazı ne zaman kılınır?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI: Regaip Kandili gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kandil namazı ne zaman kılınır?

Regaip Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip gecesi ibadetler ediliyor. Bu ibadetler arasında Regaip Kandili namazı da yer alıyor. İşte Regaip Kandili kılınacak namaz hakkında bilgiler

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
regaip-kandili
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
kandil-ne-zaman
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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