Reha Muhtar geri dönüyor! Yeni adresini sosyal medyadan açıkladı

Reha Muhtar ekranlara dönüşünü Twitter hesabından duyurdu.
İşte Muhtar'ın mesajı:
"6 Mayıs. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam ediliyor. 6 Mayıs Mina ve Poyraz doğuyor. Adlarına Deniz ekleniyor. 6 Mayıs Ayşe Nazlı 19 Mina ve Poyraz Deniz 10 yaşına basıyor. 6 Mayıs 2009. Reha Muhtar’a CNN Türk’te operasyon yapılıyor. 10 yıl sonra.. 6 Mayıs REHA MUHTAR TV YAYINDA."
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