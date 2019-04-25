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Reha Muhtar geri dönüyor! Yeni adresini sosyal medyadan açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 25.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

Televizyon dünyasının ünlü ismi Reha Muhtar ekranlara dönüyor. Muhtar dönüşünü sosyal medyadan duyurdu.

Reha Muhtar geri dönüyor! Yeni adresini sosyal medyadan açıkladı

Reha Muhtar ekranlara dönüşünü Twitter hesabından duyurdu.

İşte Muhtar'ın mesajı:

"6 Mayıs. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam ediliyor. 6 Mayıs Mina ve Poyraz doğuyor. Adlarına Deniz ekleniyor. 6 Mayıs Ayşe Nazlı 19 Mina ve Poyraz Deniz 10 yaşına basıyor. 6 Mayıs 2009. Reha Muhtar’a CNN Türk’te operasyon yapılıyor. 10 yıl sonra.. 6 Mayıs REHA MUHTAR TV YAYINDA."

rehaa

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