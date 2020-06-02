YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. “Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür”

“Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür”

SİVAS HABERLERİ  | 02.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il genelinde görev yapan rehberlik öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden görüştü.Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alanında alınan tedbirler, uygulanacak çalışmalar ve geleceğe dönük planlamalar konusunda sürekli öğretmenlerle istişare içerisinde bulunduklarını söyleyen Savaşçı, "Sizlerin görüşleri bizim için çok önemli.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il genelinde görev yapan rehberlik öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden görüştü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alanında alınan tedbirler, uygulanacak çalışmalar ve geleceğe dönük planlamalar konusunda sürekli öğretmenlerle istişare içerisinde bulunduklarını söyleyen Savaşçı, "Sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Bu nedenle virüs tedbirleri dolayısıyla yüz yüze bir araya gelemesek de teknolojinin imkanlarını kullanarak sık sık sizlerle bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi özellikle bu süreçte de sizin sorumluluğunuz çok büyük. Ülkemizin adım adım normalleştiği bir dönemde sizlerin öğrencilerimize sağlayacağınız destek büyük önem taşıyor. Sizler öğrencilerimize ne kadar iyi rehberlik edip, destek verirseniz öğrencilerimizin ve ülkemizin geleceği de o ölçüde sağlıklı ve güzel olacaktır” dedi.
“Size büyük görevler düşmektedir”
Rehber öğretmenlerin önemine dikkat çeken Savaşçı, “Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar hem okulun görünürlüğünü arttıracak hem de okul-veli-öğrenci irtibatını sağlamlaştıracaktır. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz evlerinde kaldılar. Bu süreçte bazı olumsuz tutumlar geliştirmiş olabilirler. Onların yeniden ailelerine, topluma ve özellikle okula adaptasyonu konusunda size büyük görevler düşmektedir" dedi.
“Öğrencilerimizin en büyük destekçisi olacaksınız”
Lise ve üniversiteye giriş sınavına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunan Savaşçı, rehber öğretmenlerin liselere giriş sınavında psikolojik ilk yardım ekipleri gibi çalışacaklarını söyledi. İl Müdürü Savaşçı, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde lise ve üniversiteye giriş sınavları var. Öğrencilerimiz son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı kaygılı bir şekilde sınava girecekler. Onlarla irtibat kurup kaygılarını azaltacağınızı biliyorum. Rehber öğretmenlerimiz liselere giriş sınavlarında görev alacaklar. İlk kez böyle bir sınav süreci yaşanacak. Sizler psikolojik ilk yardım ekipleri gibi öğrencilerimizin en büyük destekçisi olacaksınız. Bu görevi de en iyi şekilde yapacağınızı biliyorum.”
İl Müdürü Savaşçı, daha sonra öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fahrettin Bülbül ve Süleyman Bekdaş ise öğretmenlerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Sivas Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Gülaçtı Eczanesi
Merkez
Kağan Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.