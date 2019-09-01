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Reims 2 - 0 Lille

FRANSA HABERLERİ  | 01.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta Lille deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.

Reims 2 - 0 Lille

Ligue 1'in 4. haftasında Lille deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Yusuf Yazıcı 40 ve 52 dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.

73'de penaltı kazanna ev sahibi takım Moussa Doumbia'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Mücadelede skoru belirleyen isim 90. dakikada bulduğu golle Remi Oudin oldu: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Reims, Lille'i mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
reims lille Yusuf Yazıcı

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