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Rekeep United'da üst düzey atama

07.12.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Merzeci, genel müdür olarak atandı

İSTANBUL (AA) - İtalyan Rekeep ile 1974'ten beri sürekli gelişerek büyüyen ve Türkiye entegre tesis yönetimi pazarının önemli oyuncularından olan United Group'un birlikte kurduğu Rekeep United'da satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapan Burak Merzeci, genel müdür olarak atandı.

United Grup'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu şirketlerinin satış ve pazarlama departmanını kuran ve uzun yıllar yöneten Burak Merzeci, Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Merzeci, yine aynı üniversitede pazarlama alanında master yaptı.

İş hayatına başladığı günden bu yana Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kerevitaş, Anadolu Efes, Turkcell gibi şirketlerde satış ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yapan Merzeci, evli ve bir çocuk babası.

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