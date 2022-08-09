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Reklam tabelasını kapatacağı gerekçesiyle yönlendirme levhasının direğini kamyonetiyle yıktı

09.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reklam tabelasını kapatacağı gerekçesiyle yönlendirme levhasının direğini kamyonetiyle yıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir esnafın, dükkanına ait reklam tabelasını kapatacağı gerekçesiyle yönlendirme levhasının takılacağı direği kamyonetiyle geri manevra yaparak yıkması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Karıt Sanayi Sitesi'nde mobilya atölyesi bulunan İ.Y, site yönetimi tarafından sanayi içerisine yerleştirilecek yönlendirme levhasına, dükkanına ait reklam tabelasını kapatacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Buna rağmen levhanın yerleştirilmeye çalışıldığını gören İ.Y, işçiler çalıştığı esnada geri manevra yaparak direği yıktı.

İ.Y. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Site yönetimi ile işçi E.A, olayın ardından emniyete giderek İ.Y'den şikayetçi oldu.

Esnaf İ.Y'nin dükkanın önündeki bir direğe de "Lütfen bu cepheye levha dikmeyiniz, aksi halde yıkılacaktır" yazısı astığı öğrenildi.

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