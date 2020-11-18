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Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru kıran ve birinciliklere ambargo koyan milli yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e dönüşte çiçekler ve pankartlarla karşılandı.

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama

Adnan Menderes Havalimanı'na akın eden Fenerbahçeli sporcunun kulübünden genç yüzücüler ve yakınları, 3 gün önce 23 yaşını kutlayan Emre için pasta sürprizi de yaptı. Milli yüzücü, kendisi için hazırlanan pastanın mumunu sevenleriyle birlikte üfledi. Genç yüzücüler, Emre'yle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, karşılama töreninde Emre Sakçı'nın bir milli kahraman ve ülkemizin yükselen değeri olduğunu söyledi. Yalçın, "İnşallah bunun devamı da gelecek ama sırf Emre'yle değil, ondan sonra gelen gençlerimiz de var. Burada bekliyorlar. Çok ciddi kotalar alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ülkemizi yakışır şekilde, en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah Emre de bizim bayrağımızı göndere çekip marşımızı dinletecek. Çok gururluyuz, bunun gururunu yaşıyoruz. Dünya rekorları, Avrupa rekorlarının devamı da gelecek. Emre'nin bütün gençlere örnek bir hali var. Yüzme sporu ülkemizde gelişen bir spor olarak dünyaya olan mesajımızı veriyoruz ve vereceğiz. Hocalarına da teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Alttan da gümbür gümbür bir gençlik geliyor. Dünyaya mesajını veren bir Türk yüzmesi geliyor" dedi.

SAKÇI: ÇITAYI YÜKSELTTİK

Genç yaşında ülkemize daha önce de gençler dünya rekoru ve Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya gibi ilkleri yaşatan, 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Emre Sakçı, Budapeşte'de çıtayı yükselttiğini söyledi. Milli sporcu, "Allah utandırmasın diyelim. İnşallah daha güzel günler gelecek. Alttan gelen kardeşlerimle beraber, onların da başarılarını destekleyerek Türk yüzmesini bir gelenek haline getireceğiz. Bunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Olimpiyatlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

OKTAY: NİHAİ HEDEF OLİMPİYAT

Emre Sakçı'nın çocukluğundan itibaren çalıştırıcılığını yapan Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe Yüzme Antrenörü Türker Oktay, nihai hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu dile getirdi. Oktay, yıldız sporcu için düzenlenen karşılama töreninde, "Olimpiyata katılma hedefini zaten elde ettik, şimdi hedefimiz orada başarılı olmak. Bu yarış da onun bir basamağıydı. Açıkçası pandemiden dolayı bu yıl fazla bir yarış olmadı. Emre de endişelenmeye başladı çünkü yarış olmadığı için kendi durumunu göremiyordu. Burada durumunu görmüş oldu. Dünyanın en iyi yüzücüleriyle defalarca karşılaştı. Çok şükür 50 metre kurbağalama yarışlarının hepsini kazandık. 100'de Avrupa rekoru geldi, 50'de Avrupa rekoru geldi. Bizim için çok iyi bir test yarışı oldu. Çok büyük bir organizasyondu ama biz test yarışı olarak görüyoruz. İnşallah artık olimpiyat hedefine kilitleneceğiz. 2021'n hedefi artık Tokyo Olimpiyatları. Biz oraya en iyisini yapmaya gideceğiz" ifadelerini kulllandı.

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