Rektör Aldemir Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazına katıldı

Ayasofya’nın ibadete açılmasının sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önem arz ettiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Ayasofya’nın bugünkü durumu, Fatih Sultan Mehmed Han’ın fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin’in maneviyatını gönlümüzde yeniden canlandırmaktır. Ayasofya’nın yeniden cami olması 567 yıllık bir haktır. Bizim içimizde gençlik yıllarımızdan beri bir Ayasofya sevgisi vardır. Çok şükür ki ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Ayasofya da ibadete açılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

