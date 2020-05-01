YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı

Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 01.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafindan yapılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.
YÖK, YÖK-CISCO iş birliği kapsamında yürüttüğü "eğitimde dijital dönüşüm programı" kapsamında programa dahil olan üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da yer aldığı toplantı heyetine, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da katıldı. Rektör Alma’nın yanı sıra, YÖK programının Iğdır Üniversitesi sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Halil Kayaduman ve Öğr. Gör. Metehan Günde de toplantıda hazır bulundular.
YÖK’ün düzenlediği bilgilendirme toplantısı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle video konferans aracılığyla yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Iğdır Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
04:57
Öğle
12:06
İkindi
15:55
Akşam
19:05
Yatsı
20:35

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.