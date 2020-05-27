YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye’yi kontrol altında tutma girişimleridir"

Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye’yi kontrol altında tutma girişimleridir"

SAMSUN HABERLERİ  | 27.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye’yi kontrol altında tutma girişimleridir"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, darbeler ve darbe girişimlerinin, hegemonik güçlerin Türkiye’yi kontrol altında tutma ve Anadolu coğrafyasına mahkum etme girişimleri olduğunu, bunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.
Üzerinden 60 yıl geçen 27 Mayıs 1960 darbesi nedeniyle konuşan Rektör Aydın, “Milli iradeye karşı yapılmış ilk darbe özelliği taşıyan ve yol açtığı elim hadiselerle milletimizin hafızasında tarifi güç acılar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesini ve bu darbeyi gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Bu vesileyle başta bu menfur darbe olmak üzere 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi ile hain 15 Temmuz 2016 kalkışmasının hegemonik güçlerin ülkemizi kontrol altında tutma ve büyük Türk milletini Anadolu coğrafyasına mahkum etme girişimleri olduğunu aklımızdan çıkarmamamız ve buna göre yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında darbeciler tarafından idam edilen ’milletin başbakanı’ merhum Adnan Menderes’i ve arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Samsun Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:00
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.