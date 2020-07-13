YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Rektör Bağ: “15 Temmuz 2016 gecesi hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınıyoruz”

Rektör Bağ: “15 Temmuz 2016 gecesi hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınıyoruz”

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.

Rektör Bağ: “15 Temmuz 2016 gecesi hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınıyoruz”

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu. Rektör Bağ, tarihinden aldığı güç ile nice destanlar yazan aziz milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi bu destanlara bir yenisini eklediğini ifade etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, geçmişten günümüze canları pahasına kazandıkları zaferlerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırma şerefine nail olan aziz milletin, şanlı geçmişinden aldığı güç ile bugünlere geldiğinden bahsetti. Rektör Bağ, “Düşmana karşı mücadelede mahir olduğunu çok kez kazandığı mücadeleler ile Çanakkale’de, Kocatepe’de, Sakarya’da, kısacası Aziz Vatan’ın dört bir yanında tüm dünyaya kanıtlayan Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi de Devletimizin içine sızmış, eli kanlı FETÖ Terör Örgütünün üniformalı teröristlerinin hain kalkışmasına karşı Vatanına ve Milletin iradesine sahip çıkmıştır” dedi.

“Atalarımızın izinden giderek, canları pahasına üstün bir gayret göstermiştir”
Prof. Dr. Rektör Bağ, “Milletin tanklarını, yine Millete ve demokrasisine çeviren gözü dönmüş teröristler, halkın iradesinin sembolü olan Gazi Meclisimize de saldırma cüretini göstermiştir. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile bu hain darbe girişimine gövdesini bir an bile düşünmeden siper eden aziz Milletimiz, birliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak adına geçmişimizde olduğu gibi atalarımızın izinden giderek, canları pahasına üstün bir gayret göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yok sayan FETÖ terör örgütü üyelerinin menfur darbe girişimini de bozguna uğratmayı başarmıştır” diye konuştu.

“Vatanımızın birliğine kast edilen benzeri bir olay yaşatmamasını niyaz ediyoruz”
Pamukkale Üniversitesi ailesi olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Rektör Bağ, “Cenab-ı Hak’tan vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğine kast edilen benzeri bir olay yaşatmamasını niyaz ediyoruz. Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, vatan müdafaası uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, bu uğurda gazilik mertebesine yükselmiş tüm vatandaşlarımıza ise sağlıklı bir ömür temenni ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Denizli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.