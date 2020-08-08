Rektör Bilgiç’ten akademisyenlere: “Sizlerden ‘dürüst kalma’ sözü istiyorum”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ataması yapılan akademisyenlere, “Sizlerden, bundan sonra yapacağınız her türlü işlemde ’dürüst kalma’ sözü istiyorum” uyarısında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçent ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan akademisyenleri Senato Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti. Göreve başladığı günden bu tarafa OMÜ’ye yeni katılan ve görevde yükselen akademisyenlerle bir araya gelmeyi önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu sayede tanışma ve karşılıklı istekleri iletme imkânının doğduğunu belirtti. Toplantıya katılan 9 akademisyenle tek tek tanışarak bölümleri, projeleri ve ilgi alanları hakkında bilgi alan Rektör Bilgiç, onların istek ve önerilerini dinledi.

“Görevinizi yaparken dürüstlüğünüzden ödün vermeyin”

Akademisyenlerinden görevlerini yaparken dürüstlükten ödün vermemeleri gerektiğinin altını çizen Rektör Sait Bilgiç, artık değerlendirilen değil değerlendiren olduklarını hatırlattı. Bilgiç, “Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde öğrencilerimizle muhatap olacaksınız. Onları ölçeceksiniz, değerlendireceksiniz, yetiştireceksiniz. Bunun için sizlerde, olması gereken çok temel kriterler var; bu anlamda yeterliliğiniz, becerileriniz gibi özellikleriniz çok önemli. Ama bunun yanında bir şey daha var ki; eğer bu özellikleriniz onsuz kalıyorsa, meslek etiğinizde, kendiliğinden veya bir baskıyla ya da bir taleple sapmalar olabiliyor. Bu nedenle başlangıçta temel bir ilkeyi vazgeçilmeyecek bir şekilde edinmeniz ve onu hatırlamanız lazım. Sizlerden, bundan sonra yapacağınız her türlü işlemde dürüst kalma sözü istiyorum” dedi.

Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Başlangıçtaki duruşunuz, gelecekteki duruşunuzun da temelini oluşturacak. Yani siz başlangıçta normalden herhangi bir sebeple sapabiliyorsanız sapma eğiliminiz görülüyorsa gelecekte bu çoğalıyor, bununla ilgili talepler ve baskılar her yıl daha da artıyor.”