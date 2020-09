Rektör Budak, uluslararasılaşma çalışmalarını anlattı

Uluslararası alanda pek çok başarı

Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarındaki başarılarından bahseden Prof. Dr. Budak, “YÖK tarafından 2018’den itibaren uluslararasılaşmada pilot üniversite seçildik. Erasmus değişim programıyla giden ve gelen öğrenci sayısında tüm Türkiye’de sürekli ilk 5 içerisinde yer aldık. Avrupa Birliğinin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA II) finansmanıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü 4,5 milyon Euro bütçeli ‘Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek’ (YEVDES) projemiz destek almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Ege Teknopark yürütücülüğünde başvuruda bulunduğumuz ‘D-TECH4ENT-Deep Technology Incubator for Entrepreneurs’ projemiz destek gördü. Ufuk2020 kapsamında desteklenen NetWave (innovasyona hızlı erişim) projesinde teknopark firmamız ilk kez koordinatör olma başarısını gösterdi. TUBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, Oxford Üniversitesi (Dr. Özkan Doğanay) ve Central Leather Research Institute’den (Dr. Senthil Rethinam) iki araştırmacı için destek aldık. İlk kez UNESCO Kürsüsü Başvuruları yaptık. 15 doktora sonrası araştırmacı getirmek için Marie Skodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri Başvurusu yapıyoruz. Association of Universities for Textiles üyesi olabilen Türkiye’deki ilk üniversite olduk. Avrupa Farmakoloji Derneği (EPHAR) Türkiye Delegeliğine seçildik. Asya Bilim Akademileri Birliğinin (AASSA)’nin ‘Bilim ve Mühendislikte Kadın’ üyeliğini elde ettik. Bu alanda çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi. Ege Üniversitesinde uluslararası projelerin her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Budak, “2018 yılında bir adet PRIMA, bir adet H2020, iki adet COSME, dört adet Erasmus Plus, iki adet British Council olmak üzere toplam 10 adet uluslararası proje kazanıldı. 2019 yılında da bir adet PRIMA, iki adet H2020, bir adet COSME projesi, beş adet Erasmus Plus, olmak üzere dokuz adet uluslararası proje kazanıldı. Toplam fon 2018 yılında 300 bin Euro, 2019 yılında ise 727 bin Euro oldu. Bunların yanı sıra 2019 yılı itibariyle devam eden 38 adet COST aksiyon üyeliğimiz bulunmakta. 2020 yılında toplam 28 uluslararası proje başvurusu yapıldı” diye konuştu.