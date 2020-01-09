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  4. Rektör Çomaklı KKEF’de incelemelerde bulundu

Rektör Çomaklı KKEF’de incelemelerde bulundu

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerine devam ediyor. Üniversitenin tüm birimlerini gezerek yerinde incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı, dekanlar ve akademisyenlerle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor.
Ziyaretler kapsamında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF)Yoncalık Kampüsünde öğretim üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Doymuş ile BAP Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Atilla Keskin eşliğinde çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ziyarette fakültenin sosyal ve fiziki yapılarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını dile getirerek bu ziyaretlerin süreceğini belirtti.
Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, MEB Eğitim Vizyonu, eğitimde mükemmeliyetçilik ve yeni dijital eğitim tekniklerinin konuşulduğu toplantıda Rektör Çomaklı, eğitim fakültelerinin ülkemizin gelecek nesilleri oluşturmada üstlendiği misyondan bahsederek akademik personelin de bu bilinçte olduğunu söyledi.
“BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Referans Almalıyız”
Öğretim üyelerine, öğretme ve öğrenmede mükemmelliği amaçlayan kurumsal bir iklim teşvik edildiğini ve bu doğrultuda gerçekleştirilen “Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Öğretimin Oyunlaştırılması ve Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanılması” gibi eğitim seminerlerinin önemini anlatan Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Öğrencilere bilgi transferi yerine hissetme, düşünme ve yapmayı tetikleyen yöntemlerle rehberlik etmeliyiz. Ancak bu yöntemle doğal öğrenme ekosistemini koruyabiliriz. Akademisyenlerimizin bu yaklaşımı, geleceğin öğretmen adayları olan öğrencilere benimsetmeleri gerekiyor.”
“Anaokulundan liseye kadar çeşitli branşlarda öğretmen yetiştiren Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, her açıdan örnek bir fakülte olmalı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde en önemli paya sahip olan öğretmenlerimizin eğitimi ne kadar iyi olursa, çocuklarımız da o kadar kaliteli eğitim alacaktır. Öğretim üyelerime bilimsel veya sosyal projelerinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni referans almalarını tavsiye ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.”

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