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Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılına erişmenin gurur ve sevincini yaşadığımız bugünde, ülkemizde ve dünyada geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan, milli egemenliğin ve halk iradesinin sembolü olmuştur. 23 Nisan 1920’de, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesinin zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuş, Cumhuriyete giden yolda milli birlik ve beraberliği tesis etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare eden kurucu meclisin açıldığı günü, tüm dünya çocuklarına armağan ederek, daha da anlamlı hale getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin çocuklara verdiği değeri göstermiştir. Barış ve kardeşlik adına atılan bu adım, dün olduğu gibi bugün de tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu duygularla yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızın bayramını kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bize bu vatanı emanet edem tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.”

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