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Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

19.02.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’de pratik eğitim vermeye başlayan ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi oldu. Rektör Prof. Dr. Akın Levent’de Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay’da hazır bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir müddet sohbet eden Rektör Levent, pandemi nedeniyle uzun süre ayrı kaldığımız öğrencilerle tekrar bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı’da pratik eğitimi Türkiye‘de veren ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi olduklarını söyledi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 2020-2021 eğitim yılı ile birlikte bir, iki ve üçüncü sınıflara pratik eğitim vermeye başladıklarını belirten Dayı, pandemi dönemini dikkate alındığını belirterek sınıfların üç ayrı gruba ayrıldığını ve her gruba birer aylık eğitimlerle hızlandırılmış pratik eğitimini verip tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Hem kendilerinin öğrencileri, hem de öğrencilerin hocalarını çok özlediğini de vurgulayan Prof. Dr. Ertunç Dayı, eğitimde yapmış oldukları bu uygulamada kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e, fakülte akademik ve idari personeline, Erzincan Kredi Yurtlar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

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