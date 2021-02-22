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Rektör Göktaş, öğretim üyeleriyle bir araya geldi

22.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hastanede görev yapan öğretim üyeleriyle bir araya geldi.
FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite hastanesinde bölümleri gezerek, öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Hastanedeki eksikliklerin giderilmesi ve çözümleri noktasında öğretim üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Rektör Göktaş, bu kapsamda Anestezi, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Göz, Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Patoloji, Ortopedi ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalları’nı ziyaret etti.
Rektör Göktaş’a, ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz eşlik etti.

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