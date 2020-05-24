YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Rektör Karabulut’tan evde kalın çağrısı

Rektör Karabulut’tan evde kalın çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 24.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Rektör Karabulut’tan evde kalın çağrısı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Bayramı mesajında evde kalınması çağrısında bulunarak, “Kayısı tadında bayramlarımız da olacak” dedi.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ramazan Bayramı mesajında, “Sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde hep bir arada olacağımız her bir günün de aslında yaşamımızda bayram olacağını bilmeliyiz. Sılalar belki bugün gurbet. Ama gurbetlerin sıla olacağı kayısı tadında bayramlarımız da olacak. Bu süreçte büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemezsek de, yüreklerimizin, gönüllerimizin, coşkularımızın hep bir arada olduğunu biliyoruz. Bayramlar; çocuklarla gençlerle bir başka tatlı, bayram aslında onlarla güzel, çocukların sesi, gençlerin cıvıltısı bayramın neşesi. Çocuklarımız ve gençlerimize daha güzel bayramları ve daha sağlıklı günleri yaşatmak için kontrollü sosyal hayat şartlarına uyuyoruz ve maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmakta bayramdır. Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle evlatlarına vatan ve bayrak uğruna feda eden şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı:

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi

Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi

Malatya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hayırsever, komşularını "zimem defteri" geleneğiyle sevindirdi

Hayırsever, komşularını "zimem defteri" geleneğiyle sevindirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.