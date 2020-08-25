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Rektör Karabulut’tan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Rektör Karabulut’tan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malazgirt Zaferi’nin ruhu ilk günkü gibi milletimizin yüreğinde diridir” dedi.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Karabulut’un mesajında, “Dünya tarihini değiştiren ve Anadolu’nun ebedi Türk vatanı olmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümünü aynı coşku, aynı heyecan ve aynı ideallerle kutluyoruz. Malazgirt Zaferi’nin ruhu ilk günkü gibi milletimizin yüreğinde diridir. 1071’de Anadolu’da dalgalanmaya başlayan sancak bir daha göklerden inmeyecektir. Atalarımıza layık nesiller olarak Anadolu’muzu, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmaya çalışacağız. Milletimizin ve devletimizin 2071 hedefine, milli tarih şuuru ve bilinci ışığında akademik ve bilimsel çalışmalarla her zaman dünyada bir adım öne geçme azmi ile çalışan gençler yetiştirerek “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlayışı ile geleceğe yürüyeceğiz. Vatan kuran Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve kahraman askerleri ile tarih boyunca vatanımız ve bayrağımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Karabulut’tan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü mesajı

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