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Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 17.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun basın temsilcileriyle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kentte yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Rektör Karacoşkun’un ev sahipliğinde Üniversite İnciraltı Kahve Evinde yapılan program, samimi bir ortamda gerçekleşti. Basın mensuplarıyla, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin uygulamış olduğu projeler, tamamlanan çalışmalar, yürütülmesi planlanan faaliyetler, yeni açılan ve ilk kez öğrenci alacak olan bölümler ve şehir- üniversite birlikteliği bağlamında yürütülen çalışmalar konuşuldu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis’in nitelikli çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve kentin tanıtımına olan katkılarından dolayı basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

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