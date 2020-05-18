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Rektör Karamustafa’dan ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karamustafa’dan ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Rektör Karamustafa mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan milli mücadeleyi başlatması ile vatan topraklarının işgalcilerden temizlendiğini ve yakılan bu meşale ile elde edilen büyük zaferler sonucunda ilelebet payidar olacak hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunu kaydetti. Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Bu yüzden 19 Mayıs’ı iyi idrak etmeli ve gelecek nesillere iyi aktarmalıyız. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı kurtuluş meşalesi tüm yurda yayılmış ve kurtuluş için tek vücut olan Türk Milleti, tüm varlığını ortaya koyarak ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek vatan topraklarını işgalcilerden kahramanca temizlemesini bilmiştir. O yüzden tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. 19 Mayıs 1919 sadece Türk Milletinin istiklali için yeniden doğması değil, aynı zamanda da Türk gençliğine armağan edilen bir bayramdır. Gençliğe büyük önem veren Atatürk, Türk gençliğine birinci vazife olarak Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeyi bir görev kılmıştır. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını sadece koruyup kollamakla kalmayacak, Türkiye’nin her alanda gelişmesi adına çok ama çok çalışacaklardır. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan toprakları ebediyete kadar Türk kalacaktır. Tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını hiç tereddütsüz feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."

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