Rektör Özkan, rahim nakliyle dünyaya gelen "Ömer Özkan" bebekle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle dünyaya gelen "Ömer Özkan" bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert, eşi Mustafa ve 2 yaşındaki oğlu "Ömer Özkan", Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.

Sert ailesi, rahim naklini gerçekleştiren ekibin başındaki, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü.

Daha sonra aile, Özkan'ı makamında ziyaret etti. Rektör Özkan, bebeğin elinden tutarak bir süre yürüttü, makamına oturttu. Aile ile de sohbet eden Özkan, rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu belirtti.

Derya Sert'in dünya için bir ilk olduğunu vurgulayan Özkan, "Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya'nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu." ifadesini kullandı.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de anne olmuş, bebeğe "Ömer Özkan" ismi verilmişti.

