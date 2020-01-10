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  4. Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.
Rektörlük binasında ulusal ve yerel basın çalışanlarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Pakiş, günlerini kutladı. Okumanın önemin vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Okumak ve yazıya dökmek çok önemli. Güçlü kalemler ülkemize hayırlı olsun. Hakkari’de zorlu bir coğrafyada gazetecilik mesleğini sürdüren tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Hakkari’nin tanıtımı için ellerinde geleni yapan ve her zaman tüm faaliyetlerde yanımızda olan gazetecilerin bir gün değil her gün hatırlanması lazım” dedi.
Hakkari üniversitesi çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitenin her yönüyle daha iyi konuma geleceğini söyledi. Gazetecilere ikramlarda bulunarak değişik hediyeler veren Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Her şey Hakkari için, hep birlikte çalışalım” ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş ise, kendilerini unutmayan ve en güzel şekilde ağırlanan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş’e teşekkür etti.

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Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
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