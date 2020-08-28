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Rektör Polat’tan "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı kutladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Rektör Polat’tan "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı kutladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutladığını belirtti.
Polat, şunları kaydetti:
"Kurtuluş mücadelemizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla taçlandırıldığı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 98. yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. Milletimizin bayrak ve vatan sevgisi, ordumuzun kahramanlığı ve cesareti ile tarihimizin büyük destanlarından biri daha yazılmıştır. 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış ve bütün dünyaya ilan edilmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyorum."

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