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Rektör Prof. Dr. Dereli’den 10 Ocak mesajı

08.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Rektör Prof. Dr. Dereli’den 10 Ocak mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1961 yılından bu güne 10 Ocak gününü, "Çalışan Gazeteciler Günü" kutladığını hatırlatarak, "Günümüzde, doğru ve tarafsız bilgi ve haberlere en hızlı şekilde ulaşmanın her zamankinden daha önemli bir hale geldiği yadsınamaz bir gerçek olup, basın mensuplarımız bu kapsamda toplumun objektif ve duyarlı bir biçimde aydınlatılmasında büyük sorumluluklar üstelenmiştir. Bu sorumluluk bilinciyle görevlerini fedakârca icra eden gazetecilerimiz, kaleme aldıkları yazılar ve hazırladıkları haberlerle toplumun gören gözü ve işiten kulağı olarak her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta bugüne değin Gaziantep’teki yükseköğretim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan yerel basın çalışanları olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutlarım" ifadelerini kullandı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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