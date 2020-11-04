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Rektör Prof. Dr. Karadağ, tepkilere cevap verdi

YOZGAT HABERLERİ  | 04.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, tepkilere cevap verdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Çoklu Ölçme Değerlendirme Sistemi’ne ilişkin öğrencilerden gelen serzeniş üzerine bir basın açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Son günlerde Yozgat Bozok üniversitesi özellikle sosyal medyada ölçme değerlendirme sistemimiz BOYSİS uygulamamızla ilgili yaklaşık 300 öğrencimiz bir algı yönetmenin içerisine girdi. Bu algı yönetimi üniversitemizi yıpratmanın belli bir planı. Bu amaçla bir basın toplantısını düzenledik” dedi.
Uzaktan eğitimin Yozgat Bozok Üniversitesi için olmazlarından olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Ölçme değerlendirme parametrelerimizi artık klasik ara sınav yerine dönem boyu öğrenciyi derste aktif tutmak ve faal hala getirmek, ders içerisinde öğretmeyi sağlamak adına çoklu sistemi ön gören bir sistemi geliştirdik. Bu Yükseköğretimin kalite süreçlerinin olmaz ise olması. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi olarak UZEM alt yapımızı bu süreçte gerek insan gücü gerekse alt yapıyla ciddi anlamda güçlendirerek BOYSİS sistemi ile önemli bir başarı elde ettik. Çoklu Ölçme Değerlendirme Sistemi bir zaafiyetin önüne geçmenin, çalışanla çalışmayanın ayırt edildiği, öğrenci odaklı ve öğrenci lehine olan hocayı yormayan, Türkiye’de ve Dünyada ölçme değerlendirmenin çoklu olması da bir zorunluluksa ve oraya gidiyorsa Yozgat Bozok Üniversitesi de esasında bunu yapmaya çalıştı ve bunu yapıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bu sistemi devam ettireceğiz. Sistemi öğrencilerimize anlatacağız. Bu tepkinin esaslarından bir tanesi de demek ki biz tam anlamıyla bilgilendirememişiz. Öğrencilerimiz bu sistemin doğruluğunu ve kendilerinin lehine olacağını anlatacağız. Yozgat Bozok üniversitesi de bu temelde uzaktan eğitimi ve özellikle ölçme değerlendirmeyi doğru yöneten ve örnek alınabilecek bir üniversite olarak inşallah karşınız çıkacak” şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Meşe de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, tepkilere cevap verdi

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