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Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in 5 Aralık mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.12.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in 5 Aralık mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 5 Aralık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimizi ilk ziyaretleri olan 5 Aralık 1920 tarihinin 100’üncü yıldönümündeyiz" dedi.
Rektör Beydemir, yayımladığı mesajında, "Kuruluş ve kurtuluşun kenti olan Bilecik, dün olduğu gibi bugün de hürriyet ve tam bağımsızlık sembolü olmaya devam etmektedir. Eğitimden kültüre, sanayiden sosyal yaşama kadar her alanda gelişen ilimizin bir marka değeri olmaktan dolayı gururluyuz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler milli şuura sahip, vatan ve millet sevgisini içselleştirmiş, bugünümüze güven, yarınımıza umut veren genç nesiller yetiştirme gayretimizde tarihi sorumluluğumuzun idrakindeyiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakların bizlere vatan olmasını sağlayan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
12:56
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Fatih Eczanesi
Sogut
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