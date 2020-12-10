Rektör Şahin: “Şehir yaşamı fiziksel aktiviteyi sınırlıyor”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, artık her iki kişiden birinin şehirlerde yaşadığını ve şehir hayatının fiziksel aktiviteler bakımından kısıtlı mekanlar olduğunu belirterek, bu durumun spor ve çevre bağlamında yeni bakış açılarını ortaya çıkardığını söyledi.

Rektör Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile “Spor ve Çevre” isimli online derste bir araya geldi. Spor ve çevre kavramlarının, tarihsel süreçteki nüfus artışı ve şehirlerde yaşam eğiliminin artmasıyla birlikte son derece önemli bir noktada durduğunu ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, “Bundan 2 bin yıl evvel dünya genelinde insan nüfusunun 300 ila 500 milyon arasında olduğu ifade ediliyor. 1800’lü yıllara gelindiğinde 1 milyar seviyesine ulaşan nüfus, 1950’de 2,5 milyarı görüyor. Bugün ise 7,5 milyar seviyesinde. Yani inanılmaz bir nüfus artışından bahsediyoruz. Dünyamızı açar ve bir futbol sahası gibi düşünürsek, aynı alana sığması gereken insan sayısının çok büyük bir oranda arttığını ve bunun da bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Günümüzde kırsal bölgelerdeki nüfusun azaldığını ve artık her iki kişiden birinin şehirlerde yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Yusuf Şahin, iç içe geçmiş ve sıkışmış yapılar olan şehirlerde, bireylerin fiziksel aktivitelerinin sınırlı olduğunu söyledi. Şehirlerin, sabah kalkılan, araçlarla işe gidilen, gün içinde neredeyse hiç hareket edilmeden akşam tekrar eve dönülen bir hayat tarzını dayattığına dikkat çeken Şahin, “Şehirlerdeki hareketsiz yaşam birbirini etkileyen sonuçlar ortaya çıkartıyor; bireylerin sağlığı olumsuz etkileniyor, bunu azaltmak için sportif alanlar ve tesisler üretiliyor, üretilen tesisler çevreyi etkiliyor. Bu döngüyü en iyi biçimde yorumlamak ve atılacak adımları belirlemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şehirleşme, çevre ve spor kavramlarını farklı bağlamlarla genişleterek konuşmasını sürdüren ASÜ Rektörü Şahin, son bölümde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

