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Rektör Savaşan’dan kan bağışı çağrısı

SAKARYA HABERLERİ  | 30.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin üst düzey yöneticileriyle birlikte Kızılay Sakarya Kan Bağış Merkezinde kan bağışında bulunarak, öğrencileri ve üniversite personelini de kan bağışına davet etti.
Türk Kızılayı, kış aylarının ve sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisiyle düşen kan bağışlarına ve azalan kan stoklarına dikkat çekerek, tüm vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında bir farkındalık oluşturmak isteyen Rektör Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Yaşar Kahraman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çiydem, SAÜSEM Müdürü Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ile birlikte Sakarya Kızılay Kan Bağış Merkezinde kan bağışında bulundu.
Kan bağışında bulunmasının ardından Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ve personeline de kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan, “Üst yönetim ile birlikte kan bağışı kampanyasına katılmak istedik. Türkiye’nin her tarafındaki öğrencilerimize bu kampanyaya katılmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize çekiliş ile ufak bazı hediyeler de vereceğiz. Öğrencilerimiz bu konularda hassaslar. Kan verme konusunda gençlerimiz önemli bir duyarlılık göstereceklerdir. Öğrencilerimizin bulundukları illerde Kızılay’a kan konusunda destek vereceklerini düşünüyoruz” dedi.

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