Rektör Şenocak’tan Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hippoterapi Uygulama Kliniği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Şenocak’a Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de eşlik etti.

‘Sağlığa Erişim’ kapsamında Türkiye’de Hippoterapi ağının oluşturulması amacına ve Mahmudiye’de üretilen ve eğitilen at altyapısı ile uygulama kliniği olarak ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin araştırmalarına katkı sağlayan projenin diğer paydaşlarını; Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Akademi Spor Kulübü Derneği, Handy Club Ostrava, Çekya Hippoterapi Federasyonu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Arslan Spor Kulübü Derneği ve Gençleri Geleceğe Hazırlama ve İşsizlikle Mücadele Derneği oluşturuyor. “Let’s Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy” projesi kapsamında ayrıca ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hippoterapi Uygulama Kliniği çevresine ESOGÜ ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile farklı ağaç türlerinden 180 fidanın dikimi de gerçekleştirildi.