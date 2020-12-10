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Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.12.2020 14:37 | Son Güncelleme

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin mezunu KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'i tebrik etti.

Tabakoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 1988 yılı mezunlarından Saner'in KKTC Başbakanlığı görevine getirilmesinden üniversite olarak gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Yavru vatan Kıbrıs'ın gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere geleceğine inandığını ifade eden Tabakoğlu, Saner'e başarı dileklerini iletti.

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