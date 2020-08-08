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Rektör Uysal: "15 projeye 2 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Rektör Uysal: "15 projeye 2 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 15 projeye 2 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandığını bildirdi.
Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında birçok alanda eğitim, araştırma, staj, burs konularında en fazla protokol imzaladığı bir yılı geride bıraktığını belirten Uysal, “Üniversitemiz, TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programına kabul edilen 47 üniversite arasında yer alarak ülkemizin sanayi alanında gereksinim duyduğu araştırmacı insan kaynağına katkı sunacak. Bilimsel Araştırma Projeleri alanında iki tanesi öncelikli alan olmak üzere, 15 projeye 2 Milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı. Bu rakam son üç senede desteklenen proje bütçesinden daha fazla. İlklerden devam edecek olursak, yerleşkemizde ilk defa güneş panelleri üzerinden enerji üretimine başlamış bulunuyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından otopark çatısı üzerinde kurulması düşünülen 100 kwp’nın üzerinde güneş enerji santrali projesi 1 Milyon TL bütçenin üzerinde desteklenmesi sağlandı” diye konuştu.

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