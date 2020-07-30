Rektör ve öğrencisi ortak olup yeni nesil bitki tesisi kurdu

Prof. Dr. Aşkar, geçen yıl rektör olarak atanmasına rağmen şirketteki çalışmalarına ara vermedi. Topraksız tarımda led ışıklarını kullanarak 30'a yakın ürün yetiştiren rektör ve öğrencisi, geliştirdikleri sistemle TÜBİTAK'tan bu yıl 570 bin lira hibe kredisi aldı.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, AA muhabirine, yeni şeyler geliştirmenin kendisine heyecan verdiğini, öğrencilerine de örnek olabilmek için böyle bir çalışmaya girdiğini söyledi.

Akıllı bahçe projesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Aşkar, "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Bunun için güneş ışığı yerine led ışıklardan oluşan yeni bir sistem geliştirdik. Bitkilerin büyüme sürecine bağlı olarak hangi ışık renklerinin ne şiddette ve ne kadar süre ile gerekli olduğunu uzun bir süre çalıştık. Bitkiler için gerekli besinlerin dışında zirai ilaç kullanmadık. Artık bitkilerimizi tümüyle kontrollü bir şekilde büyütebiliyoruz." dedi.

Aşkar, geliştirdikleri sistemle evlerin depoları ya da garajda bile normal şartlara göre daha hızlı ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan büyüyebilen sebze ve meyveler yetiştirebileceğini ifade etti.