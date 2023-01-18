Rektörden, kampüs içinde başıboş köpek isyanı

Adını yaptığı birbirinden değerli organ ve uzuv nakilleriyle duyuran Akdeniz Üniversitesinde son dönemde sokak köpeği bolluğu yaşanıyor. Bu köpekler zaman zaman olumsuz olaylara da yansıyor. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da sokak köpekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Üniversite yerleşkesindeki sokak hayvanlarının durumu ve ayda 35-40 ısırma vakasının olmasını değerlendiren Özkan, "Kampüsümüz çok yeşil ve güzel ama insanlar burayı barınak olarak görüyorlar. Dışarıdan arabayla içeri girip köpekleri bırakıp gidiyorlar. Bizim bunu bitirme şansımız yok. Üniversitenin çevresine yapılan tel çitlerimiz bile kesilmiş. Nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz, 200 köpeğimiz var. Bir kısmı bazen agresifleşebiliyor. Nasıl başa çıkacağımızı bilemiyoruz. Belediyeler yardım ediyor ama zor bir süreç. Hiçbir hayvana zarar vermiyoruz" diye konuştu.

"35-40 ISIRIK VAKASI GELİYOR"

Her ay hastaneye 35-40 ısırık vakasının başvurusu olduğunu kaydeden Özkan, "Öğrenciler, öğretim üyeleri, hastalar saldırıya uğruyor. Bir şekilde kısırlaştırmaya başladık. Ama eğer halk gelip köpekleri buraya bırakırsa bu işin sonu yok, zor bir süreç olacak. Belediyelerin yanında halkımızın da desteklemesi lazım. Hayvanlara asla eziyet etmiyoruz. Ama sayılarını azaltmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"AŞI SORUNUMUZ YOK"

Hiçbir canlıya zarar vermelerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Özkan, "Benim de evimde 2 köpeğim var. Doktorum zaten. Bir cana zarar vermem mümkün olamaz. Asla zarar vermeden hayvan sayısını azaltmak lazım. Başhekimimiz ile görüştüm, insanlara yapılan kuduz aşısı noktasında bir sıkıntımız yok" açıklamasında bulundu.

