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Rektörler "İpekyolu Kariyer Fuarı" için toplandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Bu program, sadece bizim üzerimizde olan bir program değil. Paydaş 10 üniversitemizin aktif olarak rektörlerimizle birlikte çalışma arkadaşlarının elini taşın altına koyacağı bir program"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, 20-21 Nisan 2020'de yapılacak İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılacak 10 üniversitenin rektörü Gaziantep'te bir araya geldi.

GAÜN'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Senato Salonu'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, geçen yıl 10 paydaş üniversiteyle bölgesel kariyer fuarının birincisini düzenlediklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığının bu yıl da kariyer fuarının bölgedeki 10 paydaş üniversiteyle Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasını talep ettiğini aktaran Gür, etkinliği organize ederken geçen yıl elde ettikleri tecrübelerden faydalanacaklarını belirtti.

Gür, programın ortak çalışmayı gerektirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu program sadece bizim üzerimizde olan bir program değil. Paydaş 10 üniversitemizin aktif olarak rektörlerimizle birlikte çalışma arkadaşlarının elini taşın altına koyacağı bir program. Çünkü amacı bunu gerektiriyor. Amaç bölgede bulunan kurumsal, özel sektör ve Türkiye'nin kamu büyük kurumlarının öğrenci ve mezunlarla buluşturulması. Öğrencilerin veya üniversitenin tek başına ulaşamayacağı, iletişim kuramayacağı büyük kurumsal yapılara Cumhurbaşkanlığının denetim ve himayesinde öğrencilere beceri kazandırmak için bu çok önemli. O yüzden her üniversitemiz bunun hem yaygınlaştırılması hem tanıtımı hem de öğrencilerinin bizzat bunun amacına uygun olarak istifade edebilmesi için çok aktif olmasında büyük fayda var.”

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı katıldı.

Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Seyrek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay da toplantıda üniversitelerini temsilen bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜN Gaziantep Üniversitesi "İpekyolu Kariyer Fuarı" Prof. Dr. Ali Gür

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