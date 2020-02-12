Rektörler "İpekyolu Kariyer Fuarı" için toplandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, 20-21 Nisan 2020'de yapılacak İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılacak 10 üniversitenin rektörü Gaziantep'te bir araya geldi.

GAÜN'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Senato Salonu'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, geçen yıl 10 paydaş üniversiteyle bölgesel kariyer fuarının birincisini düzenlediklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığının bu yıl da kariyer fuarının bölgedeki 10 paydaş üniversiteyle Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasını talep ettiğini aktaran Gür, etkinliği organize ederken geçen yıl elde ettikleri tecrübelerden faydalanacaklarını belirtti.

Gür, programın ortak çalışmayı gerektirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu program sadece bizim üzerimizde olan bir program değil. Paydaş 10 üniversitemizin aktif olarak rektörlerimizle birlikte çalışma arkadaşlarının elini taşın altına koyacağı bir program. Çünkü amacı bunu gerektiriyor. Amaç bölgede bulunan kurumsal, özel sektör ve Türkiye'nin kamu büyük kurumlarının öğrenci ve mezunlarla buluşturulması. Öğrencilerin veya üniversitenin tek başına ulaşamayacağı, iletişim kuramayacağı büyük kurumsal yapılara Cumhurbaşkanlığının denetim ve himayesinde öğrencilere beceri kazandırmak için bu çok önemli. O yüzden her üniversitemiz bunun hem yaygınlaştırılması hem tanıtımı hem de öğrencilerinin bizzat bunun amacına uygun olarak istifade edebilmesi için çok aktif olmasında büyük fayda var.”