Renee Gracie, anne olmak istemediğini söyledi ve kararını verdi!

Araba yarışçısı iken ünlülerin hayranlarına cinsel içerikli video ve fotoğraflarını sattığı ve canlı cinsel aktiviteler yaptığı bir siteye üye olduktan sonra ayda 14,000 sterlin kazandığını söyleyen Avutralyalı 25 yaşındaki Renee, çocuk doğurmak istemediği için Histerektomi olmayı istediğini söyledi.

Renee Gracie, hiçbir zaman annelik duygusu hissetmedi ya da çocuk sahibi olma dürtüsü duymadığını açıkladı.Model, doğumdan kaçınmaya o kadar kararlı ki, kazayla hamile kalmamak için histerektomi (rahmin vücuttan tümden çıkarılması ameliyatı) yapmayı düşünüyor.



