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Renee Gracie, anne olmak istemediğini söyledi ve kararını verdi!

23.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sporlarından yeterli kazancı elde edememesini gerekçe göstererek sporculuk kariyerini noktalayan ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başlayan Renee Gracie, anne olmak istemediğini söyleyerek Histerektomi (Rahmin vücuttan tümden çıkarılması) olmayı planladığını söyledi.

Renee Gracie, anne olmak istemediğini söyledi ve kararını verdi!

Araba yarışçısı iken ünlülerin hayranlarına cinsel içerikli video ve fotoğraflarını sattığı ve canlı cinsel aktiviteler yaptığı bir siteye üye olduktan sonra ayda 14,000 sterlin kazandığını söyleyen Avutralyalı 25 yaşındaki Renee, çocuk doğurmak istemediği için Histerektomi olmayı istediğini söyledi.

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Renee Gracie, hiçbir zaman annelik duygusu hissetmedi ya da çocuk sahibi olma dürtüsü duymadığını açıkladı.Model, doğumdan kaçınmaya o kadar kararlı ki, kazayla hamile kalmamak için histerektomi (rahmin vücuttan tümden çıkarılması ameliyatı) yapmayı düşünüyor.

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Renee Gracie
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