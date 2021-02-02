Renkli diyet nasıl yapılır? Zayıflarken sağlık depolayın

Beslenme şeklimiz kişiden kişiye göre değişir. Diyet programımız tüm besin gruplarından besinleri içerir şekilde dengeli bir plan dahilinde bir diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır. Diyet kişiye özel olmalıdır. Tüketmemiz gereken meyve ve sebzelerin miktarları kişiden kişiye göre değişir. Günlük alınması gereken miktarlara göre de farklı renklerdeki meyve ve sebzeleri, ara ve ana öğünlere dağıtarak tüketime özen gösterilmelidir.

Örneğin; sadece turuncu renkli meyvelerden beslenirsek, tek tip bir beslenmeyle karşı karşıya kalırız. Bizim bütün vitaminlere ve antioksidanlara ihtiyacımız olduğu için renkli beslenmemiz gerekir.

KIRMIZI BESİN GRUBUNDA HANGİ BESİNLER TÜKETİLİR?

Domatese kırmızı rengini veren likopen çok güçlü bir antioksidandır. Likopen bizi birçok kanser türüne, kalp damar hastalıklarına karşı korur. Bir besin işlendiği zaman likopen miktarı artar. Yani domates püresi, domates salçasında hatta ketçapta likopen oldukça yüksek miktarda bulunur. Mutlaka kış aylarında likopen kaynağı salçadan ve domates kurusundan bol bol tüketilmelidir.