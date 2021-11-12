YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu

Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu

12.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Tunalar Şirketler Topluluğu’nun araç kiralama markası Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, araç kiralama sektörünün yüzde 100 yerli markalarından Rent Go, mobil uygulamasını yayınladı. App Store ve Google Store mağazalarında Rent Go adıyla indirilmeye hazır olan uygulama, tüm kampanyalara ilave olarak araç kiralamada yüzde 5 ek indirim fırsatı da sunuyor.

Tunalar Şirketler Topluluğu’nun araç kiralama markası olan Rent Go’nun yeni uygulaması sade ara yüzü ile dikkati çekiyor. Bu sade ara yüz sayesinde araç kiralama süreci saniyeler içinde tamamlanıyor. Rent Go mobil uygulaması ile araç kiralayanlar çeşitli kampanyalardan yararlanıyor. Rent Go, müşterilerine düşük kilometreli araçlarla konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Rent Go araçlarında uyguladığı hijyen uygulamaları ile de müşterilerinin öncelikli tercihi oluyor. Kiralanan her bir araç, kapı kolundan bagaj kapağına, torpidosundan koltuğuna kadar dezenfekte edilip müşterilere öyle teslim ediliyor.

Yayına çıktığı ilk günden itibaren binlerce kişinin indirdiği Rent Go mobil uygulaması ile araç filosu, kampanyalar ve Türkiye genelindeki ofis iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Uygulama App Store ve Google Store mağazalarında ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tamMilli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:41
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.