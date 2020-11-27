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Reşadiye’de sonbahar

TOKAT HABERLERİ  | 27.11.2020 09:23 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sonbaharla birlikte Alpaslan Türkeş parkı sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında çıkarmış olduğu genelge doğrultusunda Tokat’ın Reşadiye ilçesinde risk guruplarındaki vatandaşların birçoğu evlerinde süreci geçiriyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sonbaharla birlikte Alpaslan Türkeş parkı sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında çıkarmış olduğu genelge doğrultusunda Tokat’ın Reşadiye ilçesinde risk guruplarındaki vatandaşların birçoğu evlerinde süreci geçiriyor. Sessizliğe bürünen Alpaslan Türkeş parkında dökülen yapraklar doğa harikası manzaralar oluşturdu. Çarşı esnaflarından Durmuş Ertuğrul, ilçede hayatın durma noktasına geldiğini ifade ederek, “Pandeminden dolayı parklarımız bomboş. Duyarlı vatandaşlarımız evlerinden çıkmıyorlar. İnşallah bu virüs belasını atlatırız, boş olan parklarımız kalabalıklaşır” dedi.

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