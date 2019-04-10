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Resident Evil 2 DLC, “Her Şeye” ulaşmanızı sağlıyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Son zamanların popüler korku oyunu Resident Evil 2, birçok içeriğe sahip ve her birine ulaşmak için türlü aksiyonlara girmek gerekiyor.

Resident Evil 2 DLC, “Her Şeye” ulaşmanızı sağlıyor

Oyunun Hunk veya Tofu modlarına, kostümlerine ve silahlarına ulaşmak için oyunu çok fazla oynamalısınız ve bunu da iyi yapmalısınız. Bu deneyim doğal olarak herkes için kesinlikle uygun değil, özellikle farklı platformlarda oyuna sahipseniz, performans bakımından sıkıntı yaşamanız da ihtimaller arasında.

RE2 için tıpkı zamanında Devil May Cry 4: Special Edition’daki çeşitli açılabilir eşyalar gibi Capcom, kısayol sunuyor. Tek yapmanız gereken 22 TL ödemek. Bu ödemeyi yaptığınız anda RE2’de “All In-Game Rewards Unlock” yani Tüm Oyun İçi Ödüllerin Kilidini Açma öğesine ulaşmış oluyorsunuz. Böylece Claire veya Leon ile ikinci kez koşturmak veya Hardcore zorluğuyla oyunu bitirerek ulaştığınız tüm eşyaların kilidi açılıyor.

İçeriğin sunduğu diğer güzelliklerin arasında:
Eksra Mod: “The 4th Survivor”
Ekstra Mod: “The Tofu Survivor”
Kostüm
Bonus Silah
Modeller
Konsept Sanat

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil oyun

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