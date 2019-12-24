Resident Evil 3, Çıkış Tarihi Açıklandı

Ödüllü Resident Evil 2’nin izinden giden ve 94 milyondan çok satan bu serinin en sevilen oyunlarından biri olan Resident Evil 3, Raccoon City hikayesini tamamlamak için bir kez daha Capcom’un RE Engine oyun motoruyla canlanacak. Resident Evil 3 video oyunları tarihinin en ikonik kadın kahramanlarından biri olan Jill Valentine’ın, acımasız biyolojik silah Nemesis tarafından takip edilirken çökmekte olan Raccoon City’den kaçışını konu alıyor.

Oyuncular önceden Project Resistance ismiyle bilinen çevrimiçi asimetrik çok oyunculu oyun Resident Evil Resistance sayesinde Raccoon City’de daha önce anlatılmamış Umbrella deneylerine de katılabilecekler. Resident Evil 3 PlayStation 4, Xbox One X’in de dahil olduğu Xbox One konsol ailesi ve PC için 3 Nisan 2020’de çıkacak.

Resident Evil 3 ecza firması Umbrella Corporation tarafından geliştirilen bir biyolojik silah olan T-virus’un korkunç biçimde yayılmaya başladığı kabusun ortasında geçiyor. Oyunda hem aşırı derecede ölümcül, hem de tam bir zeka küpü olmak üzere tasarlanan dev insanımsı biyolojik silah Nemesis’i, S.T.A.R.S. üyesi Jill Valentine’ı amansızca avlamaya çalışırken göreceğiz. Oldukça güçlü silahları ve mutasyona uğramış vücudunu gizlemek için büründüğü siyah giysiyle Nemesis hedefine ulaşmaya çalışırken yolda karşına çıkan her tür engeli parçalayacak, ezecek ve yok edecek.