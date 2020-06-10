YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında birinci Başak Sertöz, ikinci Bilgenur Önderci, üçüncü ise Gökşen Arslan oldu.Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik bir resim yarışması tertipledik.

Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında birinci Başak Sertöz, ikinci Bilgenur Önderci, üçüncü ise Gökşen Arslan oldu.
Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik bir resim yarışması tertipledik. Yarışmaya ilçemizdeki çocuklardan yoğun katılım oldu. Pandemi sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sabırlı olan tüm çocuklara teşekkür ediyorum. Bu süreç bittikten sonra çocuklara yönelik güzel çalışmalar etkinlikler yapacağız. Dereceye bir birinden güzel çalışmaları ile giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Dereceye giren öğrenciler ise böyle güzel etkinlikler düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür etti.

Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.