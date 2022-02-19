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"Resimli Türkiye Florası"nın 3. cildi basıma hazır

19.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 48 kurumdan 121 yazarın çalıştığı projede görev alan Prof. Dr. Seher Karaman Erkul: - "Ülkemiz coğrafyasında bulunan tüm bitkilerin listesini kitaplarımızda veriyoruz. Aynı zamanda her bitkinin kayıtları, tanımları, nerede yaşadığı, bitkinin çizimi ve harita üzerinde yayılışları yer alıyor" - "Resimli Türkiye Florası'nın 30 cildi tamamlandığında yaklaşık 12 bin bitkimizin hepsine eserimizde yer vereceğiz"

ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye'nin bitki çeşitliliğini tek eserde toplamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 48 kurumdan 121 yazarın çalıştığı "Resimli Türkiye Florası" projesinin üçüncü cildi hazırlandı.

Türk bilim insanlarının çalışmasıyla ve Türkçe olarak ilk kez hazırlanan projede 12 bin çeşit bitki türü 30 ciltte resimleriyle yer alacak. Türkiye'nin bitki çeşitliliğinin kısaca tanıtılması ve buna katkıda bulunan coğrafya, yer şekilleri, jeoloji, toprak, iklime ait özet bilgiler de eserde yer alıyor.

Türkiye'nin bitki zenginliğini tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve akademik çevrelerin yanı sıra tüm toplumun faydalanacağı bir eser yazmak amacıyla başlanan projede, birinci cilt 2014'te ikinci cilt ise 2018'de yayımlandı.

Kitap yazarlarından Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Karaman Erkul, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı iş birliğiyle desteklenen "Resimli Türkiye Florası Projesi"nin üçüncü cildinin basıma hazır hale getirdiklerini söyledi.

- "Vatandaşlarımız da bitkileri tanımak ve bilmek istiyor"

Türkiye'de daha önceki yıllarda yazılmış flora kitapları olduğunu anlatan Erkul, şunları kaydetti:

"Bu kitaplar botanik bilimi için temel oluşturmuştur. Ancak bunların dili Latince ve İngilizcedir. Bitkilere sadece bilim insanlarının merakı yok. Vatandaşlarımız da bitkileri tanımak ve bilmek istiyor. Dolayısıyla şu anda yazılan "Resimli Türkiye Florası" Türkçe olarak yazılıyor. İçerisinde bitkilerin çizimlerini barındıran bir başucu kitabı olması bakımından oldukça önemli bir çalışma."

Erkul, daha önce Türkiye'de kaleme alınan "Türkiye Florası" kitabının 11 cilt olduğunu, son cilt hariç geri kalanının yabancı bilim insanlarınca İskoçya'da yazıldığını hatırlattı.

- Yerli bilim insanlarınca hazırlandı

"Resimli Türkiye Florası"nın ise tamamının yerli bilim insanlarınca hazırlandığını aktaran Erkul, "Ülkemiz coğrafyasında bulunan tüm bitkilerin listesini kitaplarımızda veriyoruz. Aynı zamanda her bitkinin kayıtları, tanımları, nerede yaşadığı, bitkinin çizimi ve harita üzerinde yayılışları yer alıyor. Bitkilere merakı olan bir vatandaşımız doğada her hangi bir bitkiyi gördüğünde ne olduğunu hazırlanan esere bakarak öğrenebilecek." ifadesini kullandı.

Erkul, "Resimli Türkiye Florası"nda 82 bitki ressamının da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin çok zengin olduğuna dikkati çeken Erkul, "Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki çeşitliliğinin varlığını tespit etmiş durumdayız. Bunlardan 3 bini endemik, yani sadece Türkiye'de yetişiyor. Dolayısıyla "Resimli Türkiye Florası"nın 30 cildi tamamlandığında yaklaşık 12 bin bitkimizin hepsine eserimizde yer vereceğiz." diye konuştu.

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