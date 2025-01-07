Resmen açıklandı! Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine İtalyan Luca Banchi'nin getirildiğini duyurdu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!

15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."

LUCA BANCHI'NİN KARİYERİ

Letonya Milli Takımı'nda 2021'den beridir görev yapan Banchi, daha önce Livorno, Trieste, Trapani, Aurora Basket, Montepaschi Siena, Emporio Armani Milan, Auxulium Torino, Brose Bamberg, AEK, Lokomotiv Kuban, Pesaro, Strasbourg ve Virtus Segafredo Bologna takımlarında görev yaptı.