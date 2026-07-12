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Resmen açıklandı! Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu

Thomas Reis'in yeni durağı Bulgaristan oldu. Samsunspor'daki görev sürecinin ardından Ludogorets ile anlaşan Alman teknik adam, yeni sezonda takımını UEFA Konferans Ligi elemelerinde yönetecek. Reis, Samsunspor'da 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı.

Resmen açıklandı! Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor'daki görevinden ayrılan Thomas Reis'in yeni adresi belli oldu. Alman teknik adam, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

LUDOGORETS'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Resmen açıklandı! Thomas Reis in yeni adresi belli oldu 1

Bulgaristan ekibi Ludogorets, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini resmen duyurdu. Kulüp, yeni sezon öncesi takımın emanet edileceği ismi kamuoyuyla paylaşırken, Alman çalıştırıcıyla yola çıkma kararı aldı.

AVRUPA SAHNESİNDE GÖREV YAPACAK

Resmen açıklandı! Thomas Reis in yeni adresi belli oldu 2

Thomas Reis, yeni takımının başında UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek. Ludogorets, Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergilemek için yeni teknik direktörüyle hazırlıklarını sürdürecek.

SAMSUNSPOR KARNESİ

Resmen açıklandı! Thomas Reis in yeni adresi belli oldu 3

52 yaşındaki teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u çalıştırdı. Karadeniz temsilcisinin başında 72 karşılaşmaya çıkan Reis, maç başına 1.63 puan ortalaması elde ederek görevini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor son dakika
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