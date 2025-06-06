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Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol direktörlüğü görevine Devin Özek'in getirildiğini duyurdu.

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Şubemiz Yeniden Yapılanıyor

Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.

Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor KulübüBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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fenerbahçe
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